Ένα νέο crime thriller έχει τραβήξει την προσοχή των συνδρομητών του Netflix, συνδυάζοντας ένα σκοτεινό μυστήριο, μια υπόθεση απαγωγής και έναν επικίνδυνο κατά συρροή δολοφόνο. Ο λόγος για το «The Whisper Man», την κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου best seller του Άλεξ Νορθ.

Η ιστορία ακολουθεί τον Τομ Κένεντι, έναν χήρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν ο οκτάχρονος γιος του εξαφανίζεται. Αναζητώντας απαντήσεις, ο Τομ αναγκάζεται να στραφεί στον αποξενωμένο πατέρα του, Πιτ, έναν πρώην αστυνομικό ντετέκτιβ.

Σύντομα, οι δυο τους ανακαλύπτουν ότι η απαγωγή συνδέεται με μια παλιά υπόθεση και έναν διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο, γνωστό ως «The Whisper Man».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Άσκροφτ, ενώ το πρωταγωνιστικό καστ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ατού της ταινίας. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υποδύεται τον Πιτ, με τον Άνταμ Σκοτ στον ρόλο του Τομ και τη Μισέλ Μόναχαν ως ντετέκτιβ Αμάντα Μπεκ.

Ένα θρίλερ που προκαλεί αντιδράσεις

Από τις πρώτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το «The Whisper Man» φαίνεται πως έχει καταφέρει να δημιουργήσει ακριβώς την ένταση που υπόσχεται.

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, θεατές το περιγράφουν ως σκοτεινό και ανατριχιαστικό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ανατροπές της πλοκής και στις στιγμές που ανεβάζουν την αγωνία.

Με διάρκεια περίπου δύο ώρών, η ταινία επιχειρεί να συνδυάσει το αστυνομικό μυστήριο με το ψυχολογικό θρίλερ, έχοντας στο επίκεντρο όχι μόνο την αναζήτηση ενός παιδιού, αλλά και μια οικογένεια που καλείται να αντιμετωπίσει παλιά τραύματα και μυστικά.

Το «The Whisper Man» είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix, αποτελώντας μία από τις επιλογές για όσους αναζητούν ένα σκοτεινό θρίλερ εγκλήματος με ισχυρό καστ και αρκετές ανατροπές.

*Φωτογραφίες @David Lee/Netflix