Οι αγώνες του κυπέλλου Ελλάδας κυριαρχούν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (2/9).

Η ΑΕΚ αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης στις 17:00, ο Ολυμπιακός την ΑΕΛ στις 20:00 ενώ στις 22:15 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

17:00 ΣΚΑΪ Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας

17:30 ΣΚΑΪ Hybrid Μαρκό – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάδα – Συρία Socca World Cup Essen

19:00 Novasports Start Ουντινέζε – Βενέτσια Κύπελλο Ιταλίας

20:00 ΣΚΑΪ ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

20:00 ΣΚΑΪ Hybrid Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Όσναμπρικ – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρνλι – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:15 ΣΚΑΪ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας