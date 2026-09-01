Ο αγώνας ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα για το κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (1/9).
Δράση υπάρχει και στο κύπελλο Ιταλίας με δύο αγώνες, όπως και στην αγγλική Championship.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
18:00 ΣΚΑΪ Βόλος – Καλαμάτα Κύπελλο Ελλάδας Superbet
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία Πόλο
19:00 Novasports Prime Πάρμα – Κρεμονέζε Κύπελλο Ιταλίας
22:00 Novasports Prime Τορίνο – Μόντσα Κύπελλο Ιταλίας
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship