Ο αγώνας ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα για το κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (1/9).

Δράση υπάρχει και στο κύπελλο Ιταλίας με δύο αγώνες, όπως και στην αγγλική Championship.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 ΣΚΑΪ Βόλος – Καλαμάτα Κύπελλο Ελλάδας Superbet

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία Πόλο

19:00 Novasports Prime Πάρμα – Κρεμονέζε Κύπελλο Ιταλίας

22:00 Novasports Prime Τορίνο – Μόντσα Κύπελλο Ιταλίας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship