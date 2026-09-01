Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 18:45, ενώ τον σχολιασμό αναλαμβάνει η Σία Κοσιώνη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του καναλιού, «στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό της επικαιρότητας, η ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Δεν αρκεί, όμως, να γνωρίζουμε μόνο τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πώς αυτό αποκωδικοποιείται για την καθημερινότητά μας.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα δίνει, με το κύρος και την εγκυρότητά του, την πιο αξιόπιστη χαρτογράφηση της ειδησεογραφίας. Με τη γνώση και την πολυετή εμπειρία του θα αναδεικνύει την ουσία πίσω από την είδηση και θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τα σημαντικά θέματα που καθορίζουν το σήμερα και επηρεάζουν το αύριο. Μαζί του στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του ANT1NEWS θα παρουσιάζει, μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις, την πιο έγκαιρη και ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, θα παρεμβαίνει με το σχόλιό της η Σία Κοσιώνη, συμβάλλοντας στην πληρέστερη κατανόηση όλων όσων διαμορφώνουν την επικαιρότητα».