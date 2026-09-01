Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Δυο Μαύρα Πουκάμισα», που θα ακούγεται στους τίτλους της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA.

Το ομότιτλο τραγούδι της σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» αποτελεί μία ξεχωριστή δημιουργική σύμπραξη, καθώς τη μουσική υπογράφει ο Στέφανος Κορκολής, τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης και το ερμηνεύει ο Μανώλης Κονταρός.

Εμπνευσμένο από τον πυρήνα της ιστορίας της σειράς που εκτυλίσσεται στα άγρια, ορεινά τοπία των Χανίων, το τραγούδι ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ενορχήστρωσή του. Με οδηγό τον χαρακτηριστικό ήχο του κρητικού λαούτου, μεταφέρει το μουσικό αποτύπωμα της Κρήτης, συνδυάζοντάς το με σύγχρονα μουσικά στοιχεία και δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ένταση και συναίσθημα.

Μιλώντας για το τραγούδι που «ντύνει» μουσικά τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, ο Στέφανος Κορκολής σημειώνει: «Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που, από την πρώτη κιόλας στιγμή, νιώθεις πως κουβαλούν μέσα τους κάτι ξεχωριστό. Έτσι ένιωσα, όταν μου προτάθηκε να γράψω τη μουσική για τους τίτλους της νέας σειράς του MEGA, «Δυο Μαύρα Πουκάμισα». Και όταν έμαθα πως το τραγούδι θα το ερμήνευε ο σπουδαίος Μανώλης Κονταρός, η χαρά μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη.

Ο Μανώλης δεν χαρίζει μόνο τη μοναδική του φωνή. Καταθέτει την ψυχή του. Μια ψυχή φωτεινή, γενναία, γεμάτη λεβεντιά και αλήθεια. Από εκεί πηγάζει η δύναμη της ερμηνείας του. Όταν στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο, το στούντιο γέμισε συγκίνηση. Γιατί υπάρχουν ερμηνείες που δεν ακούγονται μόνο, τις νιώθεις.

Με τους στίχους του αγαπημένου Νίκου Μωραΐτη, γεννήθηκε ένα τραγούδι που κρατά μέσα του το άρωμα της Κρήτης, αλλά και τη δική μου μουσική ψυχή. Ένα τραγούδι φτιαγμένο με αγάπη, σεβασμό και πίστη στη δύναμη της μουσικής, να ενώνει τους ανθρώπους.

Εύχομαι, όταν το ακούσετε, να ταξιδέψει και στις δικές σας καρδιές. Να σας συγκινήσει, όπως συγκίνησε κι εμάς, τη στιγμή που γεννιόταν».

Δείτε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού: