Πρεμιέρα έκανε σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, η «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, με παρουσιαστές τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Οι δύο δημοσιογράφοι υποδέχθηκαν το τηλεοπτικό κοινό με ανεβασμένη διάθεση, ξεκινώντας από νωρίς τους χορούς και τα τραγούδια. Μάλιστα, δεν δίστασαν να χορέψουν στον αέρα την επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού «Καμπάνες», δίνοντας έναν πιο χαλαρό και ευχάριστο τόνο στην πρώτη τους εκπομπή.

Με χαμόγελα και καλή διάθεση, οι παρουσιαστές έκαναν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν πιο ανάλαφρη, πριν περάσουν στην ενημερωτική θεματολογία της εκπομπής.