Με έναν ευφάνταστο τρόπο επέστρεψαν στις τηλεοπτικές τους υποχρεώσεις η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Οι δύο παρουσιαστές, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, μεταμορφώθηκαν σε σούπερ ήρωες και «προσγειώθηκαν» στο στούντιο της «Κοινωνίας Ώρα MEGA», έτοιμοι να «σώσουν» την ενημέρωση.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ευχήθηκαν «καλή αρχή» και αποκάλυψαν στο τηλεοπτικό κοινό το νέο τους ραδιοφωνικό εγχείρημα. Όπως ανακοίνωσαν, από τις 11:00 έως τις 12:00 το πρωί οι ακροατές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συντονίζονται μαζί τους μέσω του νέου ραδιοφωνικού σταθμού του MEGA, Mega News 104.6.

«Εσύ είσαι καλά;», ρώτησε κάποια στιγμή η Ανθή Βούλγαρη τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο με την ίδια να σχολιάζει: «Καλό χειμώνα επιτέλους, να φύγει αυτό το παλιοκαλόκαιρο με τόση ζέστη! Δεν αντέχω άλλο».