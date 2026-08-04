Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (4/8).

Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν UEFA Champions League

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ