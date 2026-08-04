Σε νέα τηλεοπτική στέγη θα βρεθούν τη νέα σεζόν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, καθώς εντάσσονται στο ανανεωμένο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζονται να επιστρέψουν καθημερινά στους τηλεοπτικούς δέκτες, αυτήν τη φορά μέσα από τη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την ΕΡΤ1 και το «Στούντιο 4», το αγαπημένο δίδυμο ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην κοινή του πορεία. Η νέα τους εκπομπή θα ονομάζεται «Studio στις 3», με τον τίτλο να αποκαλύπτει παράλληλα και την ώρα κατά την οποία θα δίνουν καθημερινά ραντεβού με το κοινό.

Το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε δίνει ήδη μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζονται. Στο νέο σκηνικό ξεχωρίζει ο γνώριμος καναπές, ένα στοιχείο που έχει ταυτιστεί με τις συνεντεύξεις και τις χαλαρές συζητήσεις των δύο παρουσιαστών τα προηγούμενα χρόνια.