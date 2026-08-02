Ραντεβού με τους τηλεθεατές δίνει από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το «Action Σαββατοκύριακο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Action 24, με τον Δημήτρη Καμπουράκη και τη Ντόνα Δρούτσα.

Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 06:00, μεταφέροντας από νωρίς το πρωί όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με έμφαση στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνική επικαιρότητα.

Ο Δημήτρης Καμπουράκης, με την πολύχρονη εμπειρία του στην ενημέρωση, και η Ντόνα Δρούτσα, με τη φρέσκια δημοσιογραφική της προσέγγιση, αναλαμβάνουν για ακόμη μία σεζόν να παρουσιάζουν τις ειδήσεις, να αναλύουν τα γεγονότα και να φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας.

Το «Action Σαββατοκύριακο» υπόσχεται και φέτος έγκυρη ενημέρωση, αναλύσεις, σχόλιο, αλλά και τη δόση χιούμορ που έχει καθιερώσει η εκπομπή, δίνοντας στους τηλεθεατές μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββατοκύριακου.