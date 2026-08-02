Ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (2/8).

Πρόκειται για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ στην Ολλανδία καθώς στη συνέχεια η αποστολή της θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο επίσημο ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS20

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Σιντ Τρούιντεν Φιλικός Αγώνας

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ Scottish Premiership

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Μάδεργουελ Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μινεσότα Λινξ – Ιντιάνα Φίβερ WNBA Regular Season

20:30 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

21:30 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

23:00 Action 24 Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura