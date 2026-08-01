Με γοργούς ρυθμούς προετοιμάζονται ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος προκειμένου να έρθουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, τη νέα σεζόν.

Οι δυο έμπειροι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” ενώ, πριν από λίγες μέρες, πραγματοποιήθηκε η επίσημη φωτογράφιση για τη νέα σελίδα του ενημερωτικού μαγκαζίνο.

Μέσα από τα social media του σταθμού, μάλιστα, παρακολουθήσαμε ένα ιδιαίτερο πινγκ πονγκ ατάκας που είχαν ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος στα backstage από την φωτογράφιση τους.

“Τώρα, εσύ θες να σου πούμε τι κάνουμε εδώ. Ο κ. Χιώτης θα σου πει” επισήμανε αρχικά ο Άκης Παυλόπουλος στην κάμερα για να απαντήσει, με χιούμορ, ο νέος τηλεοπτικός του παρτενέρ ως εξής. “Τώρα στα γεράματα, μάθε γέρο γράμματα”.

Α.Π.: Θα ξυπνάει νωρίς.

Β.Χ.: Μη μου το ξαναπείς αυτό, πονάω. Αλλά έχω τον Άκη δίπλα, οπότε δεν φοβάμαι τίποτα.

Α.Π.: Θα ‘ρχεται ο Χιώτης, θα κοιμάμαι εγώ. Κάπως έτσι θα πηγαίνει.

Β.Χ.: Μάλλον το ανάποδο θα συμβαίνει.

Α.Π.: Καλή σεζόν! Καλή χρονιά! Έχουμε πολλά να πούμε.

Β.Χ.: Καλή αρχή! Ευχαριστούμε ΑΝΤ1.