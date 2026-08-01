Φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου και αναμετρήσεις σε τουρνουά του τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (1/8).
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports 3HD Τόκιο – Ντόρτμουντ Φιλικός Αγώνας
15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βίλεμ ΙΙ – ΟΦΗ Φιλικός Αγώνας
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Σεντ Μίρεν Scottish Premiership
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Χαρτς Scottish Premiership
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD UFC Fight Night Ούρος Μέντιτς – Ντάνιελ Ροντρίγκεζ
21:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις, Ημιτελικός
21:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season
23:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις
23:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον