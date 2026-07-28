Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στο δυναμικό της ΕΡΤ.

Όπως ανακοίνωσε η δημόσια τηλεόραση, ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει την παρουσίαση του απογευματινού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ.