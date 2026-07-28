Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την επιστροφή της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Οι δύο παρουσιαστές βρίσκονται σε ένα μεγάλο χωράφι με ανθισμένους ηλίανθους, όπου ο Φώτης Σεργουλόπουλος κρατά το κινητό του τηλέφωνο και φωνάζει: «Τζένη!». Εκείνη γυρίζει προς το μέρος του και με απορία απαντά: «Τι συμβαίνει;». Στη συνέχεια οι δυο τους ανεβαίνουν στην καρότσα ενός τρακτέρ, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το κλίμα που θα επικρατήσει τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Το σκηνικό του τρέιλερ, με τους δύο παρουσιαστές ανάμεσα στους ηλίανθους και πάνω στο τρακτέρ, αποτυπώνει τη χιουμοριστική και ανάλαφρη διάθεση της εκπομπής. Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους τηλεοπτικούς δέκτες τον Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας να συνδυάζουν την ενημέρωση με την ψυχαγωγία και τις αυθόρμητες στιγμές.