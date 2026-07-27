Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα». Η νέα δραματική σειρά του MEGA, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη, ξεδιπλώνει μια ιστορία ανάμεσα σε δύο άνδρες, δεμένους με αδελφική φιλία και μία γυναίκα, που θα μπει ανάμεσά τους και θα ανατρέψει τα πάντα.

Στην ορεινή Κρήτη, ένας αναπάντεχος έρωτας έρχεται να ανατρέψει ισορροπίες που παρέμεναν ακλόνητες για χρόνια. Σχέσεις δοκιμάζονται στα άκρα και πληγές, που ο χρόνος έμοιαζε να έχει επουλώσει, ανοίγουν ξανά.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.