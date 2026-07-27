Στον αέρα του ΣΚΑΪ βγήκε το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου η θερινή εκδοχή της εκπομπής «Πρωινή Ενημέρωση», με παρουσιαστές τον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν τους τηλεθεατές και παρουσίασαν τη θεματολογία της νέας ενημερωτικής ζώνης. Παίρνοντας πρώτος τον λόγο, ο Νίκος Ανδρίτσος επισήμανε ότι οι ειδήσεις και οι εξελίξεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

«Δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστούμε. Σε έβλεπα με άλλα ταίρια και δεν είχε τύχει ποτέ. Σήμερα είχα ένα άγχος, γιατί σε εκτιμώ δημοσιογραφικά, αλλά είναι αλλιώς να ζυμωθούμε στον αέρα. Οπότε έχω και γι’ αυτό μια αγωνία», ανέφερε η Μαρία Βούσουλα.