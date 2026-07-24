Ο Άκης Παυλόπουλος εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην εκπομπή «Σήμερα» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ. Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο δημοσιογράφος θα βρίσκεται στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, εδώ αλλάζει», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου και συμπλήρωσε: «Με τον Άκη είχα την καλύτερη συνεργασία που θα μπορούσα να έχω ποτέ. Πέρα από τη φιλία και την αγάπη που έχουμε ο ένας στον άλλο. Είναι σημαντικό στην τηλεόραση να έχεις μια τέτοια συνεργασία, σαν τη δική μας. Τόσο αρμονική, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς τίποτα. Το πετύχαμε αυτό με τον Άκη, αλλά τώρα αποφασίσαμε να το χαλάσουμε».

Το κλίμα στο πλατό ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Η Μάρω Καρούση δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και μίλησε με θερμά λόγια για τον Άκη Παυλόπουλο, αναφερόμενη στα χρόνια που συνεργάστηκαν και στη σχέση που δημιούργησαν μέσα από την κοινή τους τηλεοπτική πορεία.

«Ο Άκης είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ σε αυτή τη δουλειά. Εγώ είχα πολύ άγχος την πρώτη φορά που κάναμε μαζί εκπομπή. Με είχε πάρει τηλέφωνο να με γνωρίσει και του είπα ότι έχω πολύ άγχος. Με ρώτησε τι φοβάμαι πιο πολύ, του λέω… μην πέσω κάτω. Και μου λέει “αν πέσεις, θα πέσω κι εγώ”. Τον αγαπώ πολύ! Εις το επανιδείν», είπε η Μάρω Καρούση.

Μετά το τέλος της εκπομπής, οι «Αταίριαστοι», Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος αποχαιρέτησαν με τη σειρά τους τον Άκη Παυλόπουλο.