Οι αγώνες Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ και Πάκσι – Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (23/7).

Οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν τους Ουκρανούς στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League ενώ το παιχνίδι των «πράσινων» είναι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 OPEN TV Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

21:00 ΣΚΑΪ Πάκσι – Παναθηναϊκός UEFA Conference League 2026-27