Έπειτα από πέντε χρόνια συνεργασίας, ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχωρεί από την εταιρεία παραγωγής «Barking Well Media» του Νίκου Κοκλώνη, ολοκληρώνοντας ένα κεφάλαιο της τηλεοπτικής του διαδρομής.

Ο δημοσιογράφος ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τη νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να ενταχθεί στην ανανεωμένη εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από το STAR.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Γκουντάρα

Μετά από περισσότερα από πέντε υπέροχα χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για μένα στην Barkingwell Media. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Νίκο Κοκλώνη για την εμπιστοσύνη,τις ευκαιρίες,τη στήριξη και όλα όσα μου προσέφερε αυτά τα χρόνια. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες,προκλήσεις,εξέλιξη και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα.

Νίκο,σε ευχαριστώ για όλα. Η εκτίμηση και ο σεβασμός που τρέφω για εσένα είναι δεδομένα και θα παραμείνουν αναλλοίωτα στον χρόνο. Θα τιμώ πάντα τη συνεργασία μας και όλα όσα περάσαμε μαζί.

Κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή. Κρατώ μόνο τα καλύτερα, με βαθιά ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία για το μέλλον. Και ποιος ξέρει; Οι δρόμοι των ανθρώπων που εκτιμούν πραγματικά ο ένας τον άλλον έχουν έναν μοναδικό τρόπο να ξανασυναντιούνται.

Εύχομαι σε όλη την ομάδα της Barkingwell Media κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Λίνα μου αγαπημένη,σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Εις το επανιδείν…