Η Σύρος είναι ένας τόπος που δεν χρειάζεται τεχνητά σκηνικά για να σε ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Είναι από μόνη της ένα μεγάλο φυσικό σκηνικό. Η αρχιτεκτονική της, η θεατρικότητα της Ερμούπολης και η υποβλητική ηρεμία της Άνω Σύρου είναι κάποια από τα σημεία του νησιού που συνθέτουν ένα ζωντανό, ανοιχτό φυσικό πλατό.

Όμως, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και ο τρόπος που πέφτει το φως πάνω στα νεοκλασικά κτίρια και αυτή η ιδιαίτερη και κοσμοπολίτικη, διαχρονική αύρα της Σύρου που δημιουργούν μια σπάνια κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Γι΄ αυτό και στο παρελθόν το νησί επιλέχθηκε επανειλημμένα για γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών και ταινιών. Από τη νοσταλγική «Αίθουσα του Θρόνου» το 1998 μέχρι τις σύγχρονες παραγωγές, όπως τώρα με τις «Σπιλιάδες», τη νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1. Και κάθε φορά, η Σύρος δεν λειτουργεί ως απλό φόντο, αλλά ως βασικός πρωταγωνιστής που διαμορφώνει την ατμόσφαιρα της εκάστοτε ιστορίας.

Όπως τώρα με τις «Σπιλιάδες», η υπόθεση της οποίας ξεκινά στο νησί το 1962. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Τουρισμού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ο σκηνοθέτης της σειράς, Γιώργος Παπαβασιλείου, μαζί με την ομάδα του, βρέθηκαν στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρεπεράζ και να εξετάσουν τις δυνατότητες που προσφέρει για τις ανάγκες της παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους περιηγήθηκαν σε χαρακτηριστικά σημεία της Ερμούπολης και σε άλλες περιοχές της Σύρου, αναζητώντας τοποθεσίες και κτίρια που διατηρούν έντονα τα αρχιτεκτονικά και ιστορικά στοιχεία της δεκαετίας του 1960.

Μετά την ολοκλήρωση του ρεπεράζ και την αξιολόγηση των τοποθεσιών, η παραγωγή επέλεξε τελικά τη Σύρο για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων της σειράς.

Η υπόθεση της σειράς

Σύρος 1962

Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια.

Κι η ζωή που άφησε πίσω της; Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν; Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια; Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα; Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη…

Σειρές που γυρίστηκαν στη Σύρο

Μέσα στα χρόνια, λοιπόν, η Σύρος αποτέλεσε το φυσικό σκηνικό για μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές σειρές, που άφησαν εποχή. Ας θυμηθούμε ποιες είναι αυτές:

«Η Αίθουσα του Θρόνου» (Mega, 1998-1999): Η κορυφαία δραματική σειρά εποχής που βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Τάσου Αθανασιάδη, με πρωταγωνιστές τους: Άρη Λεμπεσόπουλο, Μαρία Ναυπλιώτου, Μυρτώ Αλικάκη, Αλέκο Συσσοβίτη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Νίκο Ρίζο κ.α. Τα γυρίσματα έγιναν κυρίως στο Λιμάνι της Ερμούπολης, στα Βαπόρια με τα εντυπωσιακά καπετανόσπιτα και στα σοκάκια της Άνω Σύρου.

«Δικαίωση» (Mega, 2014-2015): Η δραματική σειρά σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Αρβανίτη, με πρωταγωνιστές τους: Αλέξανδρο Σταύρου, Νίκη Παλληκαράκη, Κάτια Νικολαΐδου, Κλέων Γρηγοριάδη, Άννα Μιχαήλου και Βασίλη Μπισμπίκη. Ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, αναδεικνύοντας το ιστορικό Λιμάνι της Ερμούπολης, την αριστοκρατική πλατεία Μιαούλη, τις παραδοσιακές γειτονιές της πρωτεύουσας του νησιού, καθώς και το καζίνο.

«Κλείσε τα μάτια» (Mega, 2003-2004): Μπορεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης να έχει μια αδυναμία στο νησί του, του Παξούς, όμως, στη σειρά που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση και συζητήθηκε όσο καμία, προτίμησε τη Σύρο. Το «Κλείσε τα μάτια» με πρωταγωνιστές τους: Πέμυ Ζούνη, Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Ιωάννα Παππά, Άρη Σερβετάλη, Θάλεια Ματίκα, Κώστα Κάππα και Χρήστο Λούλη, ξεκινά από το νησί, αφού εκεί γεννήθηκε και ο θυελλώδης έρωτας των ηρώων κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Σύρο. Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν, φυσικά στο γραφικό λιμάνι της Ερμούπολης, ενώ ο Παπακαλιάτης με την ξεχωριστή σκηνοθετική ματιά του, ανέδειξε ιδανικά τα αρχοντικά σοκάκια της πρωτεύουσας, τις μαγευτικές παραλίες της Σύρου, καθώς και το ιστορικό Θέατρο Απόλλων.

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ΕΡΤ (2024-2025): Η πιο πρόσφατη παραγωγή που επέλεξε το νησί για γυρίσματα, είναι η μεγάλη παραγωγή της κρατικής τηλεόρασης, που μετέφερε στην τηλεόραση το κορυφαίο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, με πρωταγωνιστές τους: Φωτεινή Πελούζο, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημήτρη Κίτσο και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Εκτενή γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Άνω Σύρο, την πλατεία Μιαούλη, το Δημαρχείο Ερμούπολης και τα Λαζαρέττα.

Τα κινηματογραφικά ορόσημα της Σύρου

Αν βρεθείς στη Σύρο, στη βόλτα που θα κάνεις, θα συναντήσεις τα ίδια ακριβώς μέρη που μάγεψαν τους σκηνοθέτες. Για να μην πας… αδιάβαστος στο νησί, σου έχουμε παρακάτω ποια είναι αυτά:

Ερμούπολη & Πλατεία Μιαούλη: Η καρδιά του νησιού με το επιβλητικό Δημαρχείο, ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της Ελλάδας. Εδώ χτυπά ο παλμός των περισσότερων παραγωγών, προσφέροντας το ιδανικό νεοκλασικό φόντο.

Άνω Σύρος: Ο μεσαιωνικός οικισμός που στέκεται ψηλά στον λόφο. Τα στενά, δαιδαλώδη σοκάκια της και τα πέτρινα σκαλοπάτια σε μεταφέρουν αμέσως σε άλλες εποχές, γι’ αυτό και την επιλέγουν σταθερά για σειρές εποχής.

Βαπόρια: Η πιο αριστοκρατική συνοικία της Ερμούπολης. Τα εντυπωσιακά αρχοντικά των καπεταναίων που μοιάζουν να κρέμονται πάνω από τη θάλασσα δίνουν την απαραίτητη αρχοντική αύρα, όταν το απαιτεί το σενάριο.

Θέατρο Απόλλων: Ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό στολίδι, γνωστό και ως «μικρή Σκάλα του Μιλάνου». Η εσωτερική του θεατρικότητα και η ιστορία του, γοήτευσαν σκηνοθέτες κι επισκέπτες.

Λαζαρέττα: Το παλιό λοιμοκαθαρτήριο του νησιού κοντά στο λιμάνι. Ένα ιδιαίτερο, ιστορικό κτίριο με βαριά ατμόσφαιρα.

Το Λιμάνι της Ερμούπολης: Είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις φτάνοντας στη Σύρο. Η μεγάλη του περατζάδα με τα ιστορικά κτίρια και τα αραγμένα καράβια έχει φιλοξενήσει αμέτρητα πλάνα τηλεοπτικών σειρών, ενώ σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει και στις δικές σου φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές.