Η Μελισσάνθη παρεξηγεί τη συνάντηση του Άγγελου με τη Μαργκερίτ, η Ιουλία βρίσκεται σε σοκ μετά τη δολοφονία του Φωκά, η Ασπασία κάνει το χατίρι στη Στέλλα και τραγουδάει στο μαγαζί για τελευταία φορά, η Πολυξένη δοκιμάζεται επαγγελματικά και συναισθηματικά και η Μαγδαληνή βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης συζήτησης για τη δουλειά της.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» είναι βασισμένη στο εμβληματικό bestseller της Λένας Μαντά.

Τι θα δούμε στο 74ο επεισόδιο:

Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με την δολοφονία του Φωκά και προσπαθεί να σταθεί όρθια για τα παιδιά της μέσα σε ένα σπίτι βυθισμένο στο πένθος και την οργή. Η Πολυξένη δοκιμάζεται επαγγελματικά και συναισθηματικά, καθώς οι εντάσεις στον χώρο της δουλειάς και οι αμφιβολίες για τις προσωπικές της επιλογές την κάνουν να νιώθει εκτεθειμένη και μόνη. Η Ασπασία συγκρούεται ανοιχτά με τον Σταύρο για τον τρόπο που χειρίζονται τη Θεοδώρα, προσπαθώντας να προστατεύσει την κόρη της χωρίς να διαλύσει τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές ισορροπίες. Η Μαγδαληνή βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης συζήτησης για τη δουλειά της, καθώς οι αντιδράσεις του Οδυσσέα και οι υπόγειες εντάσεις φέρνουν στην επιφάνεια παλιές ανασφάλειες. Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από μια απρόσμενη επίσκεψη που την αναγκάζει να αντιμετωπίσει καταστάσεις τις οποίες προσπαθούσε να κρατήσει σε απόσταση, την ώρα που οι ισορροπίες γύρω της αρχίζουν να δοκιμάζονται.

Δείτε τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου:

Η οικογένεια του Φωκά μαθαίνει για το θάνατό τους

Ο Άγγελος αποκαλύπτει στη Θεώνη ότι ο Γεράσιμος είναι γιος του

Δείτε το trailer: