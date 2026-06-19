Ένας νέος ήρωας, ο Δημήτρης Καραΐσκος, έρχεται στο 8ο teaser της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες».

Ο Αντώνης Φραγκάκης υποδύεται τον Δημήτρη Καραΐσκο, συνέταιρο του Φίλιππου (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) στη γαλακτοβιομηχανία ΑΧΝΑΓΑΛ και πεθερό του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης). Κοσμοπολίτης, αθλητικός και γοητευτικός, είναι παντρεμένος, για δεύτερη φορά, με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου), μια γυναίκα, πολλά χρόνια μικρότερή του. Σύντομα, γεγονότα ανεξάρτητα από τη θέλησή του, θα αλλάξουν τη ζωή του δραματικά.

Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις «Μπλε Ώρες». Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού…

Οι «Μπλε Ώρες» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Δείτε το teaser: