Ένα ιστορικό δράμα που έχει ήδη χαρακτηριστεί από τους φανατικούς του είδους ως «καλύτερο από το Downton Abbey» ανεβαίνει γρήγορα στις λίστες με τις πιο δημοφιλείς σειρές Netflix.

Πρόκειται για την αναβίωση της βραβευμένης σειράς του BBC «Upstairs Downstairs», ενός από τα πιο εμβληματικά βρετανικά τηλεοπτικά δράματα εποχής.

Η σύγχρονη εκδοχή, δημιουργία της σεναριογράφου Χάιντι Τόμας, γνωστής από το επιτυχημένο «Call the Midwife», επανασυστήνει στο κοινό την κλασική ιστορία κοινωνικών αντιθέσεων μέσα από τη ζωή της βρετανικής αριστοκρατίας και του υπηρετικού προσωπικού.

Η σειρά αποτελεί αναβίωση της ομώνυμης παραγωγής της δεκαετίας του 1970 και τοποθετείται χρονικά στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1930, σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών.

Στο επίκεντρο της αφήγησης, όπως αναφέρει το hellomagazine.com, βρίσκεται η αριστοκρατική οικογένεια Holland, η οποία μετακομίζει στο επιβλητικό αρχοντικό του 165 Eaton Place στην αριστοκρατική συνοικία Belgravia.

Ο διπλωμάτης Sir Hallam Holland και η σύζυγός του, Lady Agnes Holland (την οποία υποδύεται η Κίλι Χόουζ), προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που σιγά- σιγά αρχίζουν να διαμορφώνουν την Ευρώπη πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή της Ρόουζ Μπακ, ενός χαρακτήρα από την αρχική σειρά, που πλέον αναλαμβάνει τον ρόλο της οικονόμου, συνδέοντας το παρελθόν με τη νέα εποχή της ιστορίας.

Η σειρά εξετάζει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις δύο «οικογένειες» που συνυπάρχουν στο ίδιο σπίτι: τους ευγενείς στον επάνω όροφο και το προσωπικό στον κάτω, των οποίων οι ζωές είναι αλληλένδετες όσο ποτέ.

Το τηλεοπτικό δράμα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού, με πολλούς θεατές να το περιγράφουν ως «εξαιρετικό», «καλοδουλεμένο» και «ανώτερο από το Downton Abbey», λόγω της προσεγμένης σκηνοθεσίας και της ιστορικής ακρίβειας.

Η πλοκή συνδυάζει την προσωπική ζωή των χαρακτήρων με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τις κοινωνικές αλλαγές της εποχής. Από τις σχέσεις εξουσίας μέχρι τις ταξικές εντάσεις, το «Upstairs Downstairs» καταφέρνει να αναδείξει τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο κόσμους που συνυπάρχουν αλλά σπάνια συναντιούνται πραγματικά.