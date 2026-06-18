Οι αγώνες Τσεχία – Νότια Αφρική και Ελβετία – Βοσνία για το Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (18/6).

Το ματς της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική θα αρχίσει στις 19:00 και θα ακολουθήσει, στις 22:00, αυτό ανάμεσα στην Ελβετία και τη Βοσνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Ίθαν Κουίν Χάλε

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Γιανίκ Χάνφμαν Χάλε

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ράφαελ Κολινιόν – Ματία Μπελούτσι Χάλε

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Νότια Αφρική Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου