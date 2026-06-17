Συναντήσεις με επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο των επαφών που υλοποιεί η διοίκηση του οργανισμού. Μετά τις συνομιλίες που είχε το προηγούμενο διάστημα με τους πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, ο επικεφαλής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης υποδέχθηκε σήμερα στο Ραδιομέγαρο την πρέσβειρα της Αυστρίας, Γκέρντα Φογκλ.

Ο κ. Παπαδόπουλος ξενάγησε την Αυστριακή διπλωμάτη στους χώρους και τις υποδομές του φορέα, παρουσιάζοντας τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα της ενημέρωσης, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η κυρία Φογκλ παρακολούθησε επίσης την πρόβα των Μουσικών Συνόλων.

Οι προηγούμενες κοινές δράσεις

Οι επαφές της πρέσβειρας της Αυστρίας με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση περιλαμβάνουν και προγενέστερες κοινές πρωτοβουλίες. Τον περασμένο Απρίλιο, η κυρία Φογκλ είχε διοργανώσει δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία με αφορμή την ελληνική συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος διεξήχθη στη Βιέννη.

Η τρέχουσα επίσκεψη εντάσσεται στον σχεδιασμό της διοίκησης για τη δημιουργία σταθερών διαύλων επικοινωνίας με τη διεθνή διπλωματική κοινότητα και την ενίσχυση της δικτύωσης του οργανισμού εκτός των συνόρων.