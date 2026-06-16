Το 5ο teaser της νέας σειράς «Μπλε Ώρες» είναι στον αέρα του ΣΚΑΪ και μας συστήνει τρεις ακόμη ήρωες: τον Σταύρο Ελευθερίου, τη Βάσια Πολίτη και τον Διονύση Λάσκο.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας υποδύεται τον Αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, τον διοικητή του τμήματος της περιοχής. Είναι μοναχικός, απορροφημένος στη δουλειά του και μάλλον απαισιόδοξος. Εγκαταστάθηκε στο Πήλιο μετά από τον βίαιο θάνατο της γυναίκας του και διατηρεί φιλική σχέση με την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα).

Η Κατερίνα Στικούδη υποδύεται τη Βάσια Πολίτη, που έχει το καθαριστήριο της περιοχής. Ευγενική και πρόθυμη, η ήσυχη ζωή της θα ανατραπεί όταν χάσει τον άντρα της σε ατύχημα. Κορίτσι του μόχθου, από μικρή έχει μάθει να δουλεύει χωρίς να παραπονιέται.

Ο Γιώργος Κυριάκου υποδύεται τον Διονύση Λάσκο, τον σύζυγο της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Εργάζεται στη γαλακτοβιομηχανία και είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Φίλιππου (Ιεροκλής Μιχαηλίδης). Είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του, αλλά τη ζηλεύει και όταν μάθει ότι τη χάνει η αντίδρασή του θα είναι απρόβλεπτη.

Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις «Μπλε Ώρες». Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού…

Οι «Μπλε Ώρες» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Δείτε το teaser: