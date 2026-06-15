Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Ο Βαγγέλης, ο άντρας της Έφης, επιστρέφει για να φτιάξει τα ηλεκτρικά της αποθήκης και για έναν ανεξήγητο λόγο δείχνει ανησυχητικά μεγάλη συμπάθεια στον Σπύρο. Στα ταμεία, ο Δημήτρης λανσάρει πειραματικά μια ουρά για να εξυπηρετούνται πιο αργά οι μοναχικοί πελάτες που θέλουν να πιάσουν την κουβέντα. Και παραδόξως, διαλέγει ως υπεύθυνη την Έφη. Παράλληλα, ο Περικλής κλείνει τα 45 και ετοιμάζει έξοδο στα μπουζούκια, μόνο που κανείς από τους συναδέλφους του δεν θέλει να πάει. Στο μανάβικο, ο Αντώνης και η Ρένα έχουν αρχίσει να μένουν μαζί και η συγκατοίκησή τους είναι πολύ καλή… για να είναι αληθινή.

Guest: Θανάσης Δόβρης

Ο άντρας της Έφης επιστρέφει στο ΣΟΥΠΕΡ για έναν ανεξήγητο λόγο

Η συγκατοίκηση Αντώνη και Ρένας δεν πάει πολύ… καλά