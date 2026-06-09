Το 91ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» έρχεται απόψε στις 21:40.

Ο Οδυσσέας και η Αρετή μαθαίνουν το φύλο του μωρού, ενώ ο Χάρης και η Ελένη προσπαθούν να πάρουν το υλικό από τα χέρια της Αλεξάνδρας, για να βοηθήσουν την Αρετή. Η Μαργαρίτα δέχεται μία επίσκεψη που την ταράζει.

Επεισόδιο 91 (Τρίτη 9 Ιουνίου):

Ο Χάρης και η Ελένη ψάχνουν τρόπο για να βοηθήσουν την Αρετή να αντιμετωπίσει τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, κρύβοντάς το από τον Σταύρο και τον Οδυσσέα. Η Άσπα επιτίθεται στη Μίνα μπροστά σε όλους και το οικογενειακό δείπνο στο σπίτι του Νταγιάννου καταλήγει σε φιάσκο. Ο Οδυσσέας μετά από προτροπή του Πωλ, προσπαθεί να προφυλάξει τον Ορφέα από κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, ενώ η Μαργαρίτα δέχεται μία επίσκεψη που την ταράζει. Κι ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή μαθαίνουν το φύλο του μωρού τους, ο Χάρης και η Ελένη προσπαθούν να πάρουν το επίμαχο υλικό από τα χέρια της Αλεξάνδρας.

Δείτε το trailer: