Στον ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ φέρεται να καταλήγουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου για την τετραετία 2027-2031, έναντι ποσού που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται στα 330 εκατομμύρια ευρώ.

Το πακέτο αφορά το σύνολο των αγώνων του Champions League, του Europa League και του Conference League, με περίπου 500 αναμετρήσεις να μεταδίδονται κάθε χρόνο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία, ο ΣΠΟΡ FM TV και ο ΣΚΑΪ θα έχουν τα δικαιώματα μετάδοσης των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων για την επόμενη τετραετία, από το 2027 έως και το 2031.

Το πακέτο των 500 αγώνων τον χρόνο

Η συμφωνία αφορά το ολοκληρωμένο τηλεοπτικό πακέτο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, δηλαδή το Champions League, το Europa League και το Conference League.

Συνολικά, πρόκειται για περίπου 500 αγώνες κάθε χρόνο, οι οποίοι θα μεταδίδονται από τον ΣΠΟΡ FM TV και τον ΣΚΑΪ κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2027-2031.

Το τίμημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, φτάνει τα 330 εκατ. ευρώ για τέσσερα χρόνια, καθιστώντας τη συγκεκριμένη συμφωνία μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες για αθλητικά τηλεοπτικά δικαιώματα στην ελληνική αγορά.

Η διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών Κυπέλλων

Η αντίστροφη μέτρηση για την πώληση των δικαιωμάτων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση των βασικών συμφωνιών της UEFA με τις πέντε μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης.

Πρόκειται για την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, όπου είχαν ήδη προχωρήσει οι συμφωνίες για την τηλεοπτική μετάδοση των Champions League, Europa League και Conference League για την περίοδο 2027-2031.

Στη συνέχεια άνοιξε ο δρόμος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και στις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η Percapita ο έτερος διεκδικητής

Στη διαδικασία για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα συμμετείχε και η Percapita, μια συμμαχία τηλεοπτικών καναλιών που είχε λάβει μέρος και στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πακέτο των ευρωπαϊκών Κυπέλλων φαίνεται να καταλήγει στον ΣΠΟΡ FM TV και τον ΣΚΑΪ, με το συνολικό τίμημα της τετραετίας να υπολογίζεται στα 330 εκατομμύρια ευρώ.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να αποσαφηνίσει και το νέο τηλεοπτικό τοπίο για τις τρεις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις στην Ελλάδα από το 2027.