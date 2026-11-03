Ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού έρχεται στο MEGA την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, με τη μετάδοση της αναμέτρησης ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Η Ένωση, με τον κόσμο της στο πλευρό της, υποδέχεται στην κατάμεστη «Allwyn Arena» τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια ιστορική αναμέτρηση. Απέναντι στη «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με 15 τρόπαια UEFA Champions League στην ιστορία της, οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να δώσουν μια μεγάλη μάχη, διεκδικώντας ένα αποτέλεσμα που θα δώσει νέα ώθηση στην πορεία τους στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης.

Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.

Από τις 19:00, το Pre-game του MEGA βάζει τους τηλεθεατές στο κλίμα της μεγάλης αναμέτρησης, με όλο το τελευταίο ρεπορτάζ από τις δύο ομάδες, τις προσεγγίσεις των προπονητών, τα πρόσωπα που αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο και τα αγωνιστικά δεδομένα.

Στις 00:10, το Post-game καταγράφει τον απόηχο της βραδιάς, με την ανάλυση της αναμέτρησης, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και πλήρη εικόνα από την υπόλοιπη δράση του UEFA Champions League.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Η ΑΕΚ απέναντι στη «βασίλισσα» της Ευρώπης. Μια ακόμη μεγάλη βραδιά Champions League, ζωντανά στο MEGA!

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου:

Pre-game στις 19:00

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης στις 19:45

Post-game στις 00:10

Δείτε το trailer: