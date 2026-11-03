Οργισμένες αντιδράσεις ξεσήκωσε η παρουσία του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, πρώην βουλευτή της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και καταδικασμένου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews.

Χθες, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος συμμετείχε σε συζήτηση για τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και παρουσιάστηκε ως «θύμα» του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, που καταχράστηκε τεράστια ποσά από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Ωστόσο, στην εκπομπή δεν έγινε καμία αναφορά στο γεγονός ότι είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους τον Μάρτιο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση να ανήκε σε έναν χώρο που πιστεύει σε «Χίτλερ, Ναζί, δολοφονίες». Πάντως, είχε δηλώσει «ξεκάθαρα εθνικιστής».

Η επιλογή να συμμετάσχει στην εκπομπή προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, με τη Δημόσια Τηλεόραση να εκδίδει ανακοίνωση.

Σε αυτή, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι επρόκειτο για «απαράδεκτη αβλεψία» και ξεκαθαρίζει: «Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων, που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας».

Η ΕΡΤ, επίσης, «εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

«Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων, που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».