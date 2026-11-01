Την έντονη αγανάκτησή της για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης που βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη οικονομική απάτη εξέφρασε η Αναστασία Γιάμαλη, μέσα από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», το απόγευμα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου 2026. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στάθηκε στις σοβαρές καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και στις συνέπειες που μπορεί να έχει η υπόθεση στην εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στις φιλανθρωπικές δράσεις.

Η Αναστασία Γιάμαλη αναφέρθηκε στον πρόεδρο της οργάνωσης, ο οποίος, όπως είπε, είχε βραβευτεί από άλλους φορείς και δημοσίευε συχνά αναρτήσεις και ανακοινώσεις με επίκεντρο την κοινωνική προσφορά και τη βοήθεια προς όσους είχαν ανάγκη. Όπως σχολίασε, πίσω από αυτή την εικόνα φέρεται να κρυβόταν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Η παρουσιάστρια έκανε λόγο για εκμετάλλευση του πόνου παιδιών και των οικογενειών τους, αλλά και της διάθεσης απλών πολιτών και γνωστών προσώπων να συνεισφέρουν. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή, το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ποσό που, όπως υπογράμμισε, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη οργή όταν αναλογιστεί κανείς τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονταν τα χρήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικονομική ζημιά, αλλά και το βαθύ πλήγμα που προκαλεί στην εμπιστοσύνη όσων επιλέγουν να στηρίζουν φιλανθρωπικές οργανώσεις. Όπως σημείωσε, πολλοί άνθρωποι προσφέρουν από το υστέρημά τους μικρά ποσά, πέντε, δέκα ή είκοσι ευρώ, με την πεποίθηση ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στη βοήθεια παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Κλείνοντας το σχόλιό της, η Αναστασία Γιάμαλη αναφέρθηκε και στις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους ακόμη και σε επιχειρηματικές κινήσεις που σχετίζονται με στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Με εμφανή έκπληξη για τις διαστάσεις της υπόθεσης, η δημοσιογράφος σχολίασε πως οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις προκαλούν έντονο προβληματισμό.