Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στο χθεσινό live του The Voice, με πρωταγωνιστή τον Πάνο Μουζουράκη. Ο γνωστός τραγουδιστής και coach του μουσικού διαγωνισμού βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη ομοιότητα, καθώς η σύζυγος ενός διαγωνιζόμενου τού θύμισε έντονα τη δική του σύζυγο, Μαριλού Κοζάρη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μάριος ανέβηκε στη σκηνή του τηλεοπτικού show και, μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας του, αποκάλυψε στον Πάνο Μουζουράκη ότι γνώριζε τη σύζυγό του. Όπως εξήγησε, είχαν συναντηθεί σε συναυλία στην Κύπρο, όταν εκείνη ήταν μόλις 17,5 ετών.

Μάλιστα, ο διαγωνιζόμενος θυμήθηκε πως ο τραγουδιστής τού είχε υποσχεθεί τότε ότι θα της έκανε πρόταση γάμου όταν θα μεγάλωνε.

«Κύριε Πάνο, σας πρόλαβα εγώ και της έκανα πρόταση γάμου», είπε ο Μάριος, προκαλώντας χαμόγελα με το σχόλιό του.

Η έκπληξη του Πάνου Μουζουράκη όταν είδε τη Θεοδοσία

Στη συνέχεια, οι coaches ζήτησαν από τη σύζυγο του διαγωνιζόμενου, τη Θεοδοσία, να ανέβει στη σκηνή, ώστε να τη γνωρίσουν και να συγχαρούν το ζευγάρι για τον πρόσφατο γάμο του.

Η εμφάνισή της προκάλεσε την αυθόρμητη αντίδραση του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος δεν έκρυψε την έκπληξή του από την ομοιότητά της με τη Μαριλού Κοζάρη.

«Είσαι ίδια η γυναίκα μου. Κάτι ήξερα», αναφώνησε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, με τη στιγμή να ξεχωρίζει στο live του The Voice.

Για την ιστορία, ο Μάριος επέλεξε τελικά να συνεχίσει την πορεία του στο μουσικό talent show με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.