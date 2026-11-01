Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή του The Voice, όταν η Σοφία Κωστίδου ερμήνευσε το τραγούδι «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ», προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στην Πάολα, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η διαγωνιζόμενη ανέβηκε στη σκηνή έχοντας στο πλευρό της τον Χρήστο Μάστορα, με τους δυο τους να παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ντουέτο στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ. Η ερμηνεία της Σοφίας Κωστίδου δημιούργησε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο πλατό, με την Πάολα να συγκινείται εμφανώς από το τραγούδι.

Η γνωστή τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, αποκαλύπτοντας πως το συγκεκριμένο κομμάτι συνδέεται με προσωπικά της βιώματα και της θυμίζει τη δύναμη που έχει βρει σε σημαντικές στιγμές της ζωής της.

«Μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», είπε συγκινημένη η Πάολα, απευθυνόμενη στη Σοφία Κωστίδου.

Για λίγα λεπτά, η coach του The Voice άφησε στην άκρη τον ρόλο της στην κριτική επιτροπή και μοιράστηκε με το κοινό μια πιο προσωπική και ευαίσθητη πλευρά της. Η αντίδρασή της έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση σε μια από τις στιγμές της βραδιάς που ξεχώρισαν στο μουσικό show.