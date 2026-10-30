Μια προσωπική αποκάλυψη για την έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στην Πλάκα έκανε η Σία Κοσιώνη, αποκαλύπτοντας πως το σχολικό λεωφορείο του παιδιού της θα περνούσε από το σημείο την ώρα του περιστατικού. Όπως εξήγησε, η οικογένειά της γλίτωσε από μια ενδεχόμενη τραγωδία χάρη σε μια απρόσμενη σύμπτωση.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην υπόθεση, με αφορμή τη σύλληψη των τριών ατόμων που φέρονται να προκάλεσαν την έκρηξη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Θέλω να πω δυο πράγματα, επιστρατεύοντας κι εγώ όλη μου την ψυχραιμία για ένα θέμα που, το λέω πρώτη φορά δημοσίως, θα μπορούσε να έχει οδηγήσει και τη δική μου οικογένεια σε μια τραγωδία», ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου θυμήθηκε, μάλιστα, ότι είχαν συνομιλήσει για το περιστατικό όταν είχε σημειωθεί η έκρηξη, επισημαίνοντας πως τότε η δημοσιογράφος ήταν εμφανώς σοκαρισμένη.

«Από ένα ευτυχές παιχνίδι της τύχης δεν συνέβη αυτό. Και ταράζομαι και αυτή τη στιγμή, που το συζητάμε», είπε στη συνέχεια η Σία Κοσιώνη, εξηγώντας τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

«Θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού τη συγκεκριμένη ώρα από το συγκεκριμένο σημείο», αποκάλυψε.

Όπως διευκρίνισε, εκείνο το πρωινό δεν ακολούθησε το συνηθισμένο πρόγραμμα, καθώς ήταν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και αποφάσισε να πάει η ίδια το παιδί της στο σχολείο.

«Έτυχε, εκείνη την ημέρα, να τον πάω εγώ στο σχολείο επειδή ήμουν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, το σχολικό λεωφορείο δεν πέρασε από το κτίριο στην Πλάκα την ώρα της έκρηξης, αποφεύγοντας μια πιθανή τραγωδία για την οικογένεια της δημοσιογράφου.