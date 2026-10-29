Οι πιο έντονες διεκδικήσεις έρχονται στις οθόνες μας στο νέο επεισόδιο του «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 22.10, στον ΣΚΑΪ.

Ο Χάρης Βαφειάς, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Λέων Γιοχάη, ο Γιάννης Τσιώρης, ο Αντώνης Καράτζης, η Ελευθερία Ζούρου και ο Κώστας Χαλκιάς ξέρουν να αναγνωρίζουν μία ευκαιρία όταν τη δουν και πώς να την κάνουν δική τους!

Το πλατό γεμίζει από καλοντυμένα τετράποδα και η δημιουργός, των ρούχων και αξεσουάρ που φορούν, παίρνει θέση μπροστά στους Dragons. Θα βρει ανταπόκριση στους επενδυτές το pet fashion brand που παρουσιάζει; Δύο Ελληνίδες, νέες επιχειρηματίες, παθιασμένες με τις start-ups, έρχονται με φόρα από τις ΗΠΑ για να μιλήσουν για την διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης υγείας για παιδιά και εφήβους που δημιούργησαν.

Το gamification έρχεται στο προσκήνιο, οι Dragons κάνουν «παιχνίδι», η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, το ίδιο και η διεκδίκηση! Ένας πρώην χορευτής μπαλέτου κάνει επίδειξη της πρωτοποριακής συσκευής stretching που εφηύρε, ποιος Dragon θα αποφασίζει να «χορέψει» μαζί του υπό… όρους; Ένας 22χρονος επιχειρηματίας εμφανίζεται με μία φιλόδοξη διαφημιστική ιδέα. Μία διαφορετική πρόταση όμως τον ξαφνιάζει!

Τέσσερις προγραμματιστές έβαλαν σκοπό να μη μείνει κανείς… ακούρευτος και δημιούργησαν μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για ραντεβού σε barbershops. Πόσο αποδοτικό μπορεί να είναι το κούρεμα; Ένας καπετάνιος αποφάσισε να δημιουργήσει μία ηλεκτρονική εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων με content creators και influencers. Μία ατάκα του είναι αρκετή για να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου!

Μία επένδυση δεν αξιολογείται μόνο από νούμερα και αριθμούς, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτήν που μπορεί να κάνει τη διαφορά, ακόμα κι αν οι πιθανότητες δεν είναι μαζί του. Startuppers που ονειρεύονται και επενδυτές που ρισκάρουν, σε ποιες περιπτώσεις οι δρόμοι των δύο πλευρών θα διασταυρωθούν; Η απάντηση έρχεται στο τρίτο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN», την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ.