Ενδυναμωμένος σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πάντα σταθερός στις αρχές του για άμεση και αμερόληπτη ειδησεογραφία, ο ενημερωτικός τομέας του ΣΚΑΪ βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Από το φετινό καλοκαίρι, η ανανεωμένη ματιά στην ειδησεογραφία αποτυπώνεται θετικά, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Άγγελου Πετρόπουλου, με τη Λένα Φλυτζάνη στο Κεντρικό Δελτίο και τον Απόστολο Μαγγηριάδη στο Μεσημβρινό, ενώ οι ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού επιβεβαιώνουν πως αφορούν και υπερτερούν σε σχέση με άλλες τυπολογίες προγράμματος του ανταγωνισμού.

Το κοινό δείχνει ξεκάθαρα πως εμπιστεύεται τις ενημερωτικές εκπομπές και τα Δελτία Ειδήσεων του σταθμού για την ενημέρωσή του, καθώς όλο και μεγαλύτερα ποσοστά όλων των ηλικιακών ομάδων επιλέγουν τον ΣΚΑΪ για να μάθουν όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και να παρακολουθήσουν τις αναλύσεις και την ανάπτυξη των θεμάτων.

Με επαγγελματισμό και σοβαρότητα, ο ενημερωτικός τομέας του ΣΚΑΪ έχει καταφέρει να είναι στις πρώτες επιλογές του τηλεκοντρόλ:

Από την αρχή της φετινής σεζόν μέχρι χθες, δηλ. για το διάστημα 24 Αυγούστου – 20 Οκτωβρίου 2026, η απόδοση σε μερίδια τηλεθέασης είναι αυξούμενη:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σημειώνει: 11,4 στο σύνολο και 7,7 στο κοινό 18-54, σε σύγκριση με 9,8 στο σύνολο και 6,4 στο δυναμικό κοινό του αντίστοιχου διαστήματος 2025.

Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων σημειώνει 19,7 στο σύνολο και 12,6 στο δυναμικό κοινό, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 17,4 και 9,3 του 2025.

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σημειώνει: 11,2 στο σύνολο και 7,8 στο 18-54 (10,1 και 6,6 αντίστοιχα το 2025).

Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων σημειώνει 19 στο σύνολο και 12,2 στο δυναμικό κοινό, σε σύγκριση με το περσινό 16,5 και 9 αντίστοιχα.

Οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν επίσης σημειώσει άνοδο: