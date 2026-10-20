Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, παρέθεσε δείπνο προς τιμή των μεγάλων δωρητών του Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1 για τα Παιδιά, αναγνωρίζοντας τη γενναιόδωρη συνεισφορά τους σε μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης.



Επίτιμος προσκεκλημένος της βραδιάς ήταν ο Sir Tony Blair, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, Πρόεδρος του Tony Blair Institute for Global Change και Senior Advisor του Ομίλου Antenna.

Sir Tony Blair (πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, Πρόεδρος του Tony Blair Institute for Global Change και Senior Advisor του Ομίλου Antenna), Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna)

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025 και συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ.



Επιχειρήσεις, φορείς, Πολιτεία και πολίτες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν χιλιάδες παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και αυξημένες ανάγκες φροντίδας και προστασίας, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Το δείπνο τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Παρόντες ήταν, επίσης, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος, Όλγα Κεφαλογιάννη, Θάνος Πλεύρης, Χρίστος Δήμας και Δόμνα Μιχαηλίδου, καθώς και οι υφυπουργοί Γιώργος Μυλωνάκης και Παύλος Μαρινάκης.

Δήμητρα Κυριακού, Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Sir Tony Blair (πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, Πρόεδρος του Tony Blair Institute for Global Change και Senior Advisor του Ομίλου Antenna), Νίκος Δένδιας (Υπουργός Εθνικής Άμυνας), Δάφνη Λάλα

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Παύλος Μαρινάκης Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Τιμώμενοι της βραδιάς ήταν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, των οποίων η πολύτιμη συνεισφορά στον Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για τα Παιδιά συνέβαλε στην επιτυχία της πρωτοβουλίας και στην επίτευξη του σημαντικού κοινωνικού της έργου.



Μεταξύ αυτών ήταν οι Φωκίων Καραβίας, Μιχάλης Κουβελιώτης, Γιάννης Κούστας, Κίκος Μαρτίνος, Χρήστος Μεγάλου, Βασίλης Μπιθαράς, Γιώργος Μουνδρέας, Παύλος Μυλωνάς, Κώστας Νεμπής, Ροδόλφος Οντόνι, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Προκοπίου, Ιωάννης Σαρακάκης, Ανδρέας Σιάμισιης, Γιώργος Στάσσης, Ορέστης Τσακαλώτος, Αγγελική Φράγκου, Βασίλης Ψάλτης και Paul Coulson.

Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank

Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ Σταύρος Παπασταύρου (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Γιάννης Κούστας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Danaos Corporation), Φωκίων Καραβίας (Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Α.Ε.) Κωστής Χατζηδάκης (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης), Δήμητρα Κυριακού, Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Αγγελική Φράγκου (Διευθύνουσα Σύμβουλος Navios Maritime Holdings) Δήμητρα Κυριακού, Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Ιωάννης Σαρακάκης (Πρόεδρος Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου) Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Ορέστης Τσακαλώτος (Πρόεδρος της Qualco Group), Αλεξάνδρα Κολάγκη Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Γιώργος Προκοπίου (Ιδρυτής και Πρόεδρος Dynacom Tankers Management) Δήμητρα Κυριακού, Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Χρήστος Μεγάλου (Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζα Πειραιώς) Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Παύλος Μυλωνάς (Διευθύνων Σύμβουλος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), Βασίλης Χιώτης, Παύλος Μαρινάκης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος) Δήμητρα Κυριακού, Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Σοφία Μπιθαρά (Πρόεδρος & Καλλιτεχνική Διευθύντρια B&F), Βασίλης Μπιθαράς (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος B&F) Ροδόλφος Οντόνι, Πρόεδρος της Novibet

Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Βασιλική Στασινοπούλου, Γιώργος Στάσσης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ)

Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Ανδρέας Σιάμισιης (Διευθύνων Σύμβουλος Helleniq Energy)

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε χαιρετισμό μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, επισημαίνοντας: «Θα ήθελα να συγχαρώ τον ΑΝΤ1 και προσωπικά τον Θοδωρή για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Δεν είναι μόνο τα 3,3 εκατομμύρια τα οποία μαζεύτηκαν. Είναι, συνολικά, η προσπάθεια που έχει καταβάλει ο σταθμός να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία. Εύχομαι στον επόμενο μεγάλο Τηλεμαραθώνιο να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα για αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ανέφερε στην ομιλία του: «H Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε με ένα πολύ σημαντικό ποσό. Το μισό δόθηκε στη Φλόγα προκειμένου να θωρακιστεί ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκε το νέο μηχάνημα ακτινοβολίας των παιδιών με καρκίνο, και το άλλο ποσό δόθηκε στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Κεφαλλονιάς για να αποκτήσει σύγχρονες θερμοκοιτίδες και σύγχρονα μικρά κρεβάτια για τους μικρούς ασθενείς τα παιδιά της Κεφαλλονιάς. Αυτή είναι η αθέατη πλευρά της Βουλής. Η Βουλή της εξωστρέφειας η Βουλή του πολιτισμού η Βουλή της κοινωνικής αλληλεγγύης η Βουλή της κοινωνικής προσφοράς».

Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Τρία μπράβο θέλω να πω, το πρώτο στον ΑΝΤ1 και τον Θοδωρή Κυριακού για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν να διοργανωθεί ο Τηλεμαραθώνιος. Το δεύτερο στους δωρητές, πολλοί εκ των οποίων δεν έχω αμφιβολία, ακόμα και από το υστέρημά τους συνέβαλαν, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Και το τρίτο στα σωματεία και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που κάνουν στην πατρίδα μας πολύ σπουδαία δουλειά. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να είναι παρούσα σε αυτό το πεδίο».

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο Sir Tony Blair, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, Πρόεδρος του Tony Blair Institute for Global Change και Senior Advisor του Ομίλου Antenna, ο οποίος δήλωσε «Ο Θοδωρής Κυριακού είναι ένας πραγματικός οραματιστής, ένας άνθρωπος που εργάζεται ακούραστα, σκέφτεται πάντα μπροστά και δεν φοβάται να αναλαμβάνει ρίσκα. Υπό την ηγεσία του, ο Όμιλος Antenna έχει φτάσει σε νέα επίπεδα διεθνούς ανάπτυξης. Κάθε σπουδαίος οργανισμός γνωρίζει ότι δεν αρκεί να έχει επιχειρηματική επιτυχία, αλλά οφείλει και να προσφέρει στην κοινωνία.



Ο Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία και έμπρακτη απόδειξη αυτής της ευθύνης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος και πιο ευγενής σκοπός για μια χώρα από το να φροντίζει τα παιδιά της και να επενδύει στο μέλλον τους. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια».

Sir Tony Blair, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, Πρόεδρος του Tony Blair Institute for Global Change και Senior Advisor του Ομίλου Antenna

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για όλη την ομάδα του Antenna, που έφερε εις πέρας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, και βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της. Στις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες και τον κάθε πολίτη που με την προσφορά του μας έδωσε τη δυνατότητα να στηρίξουμε χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Η δουλειά μας είναι να προσφέρουμε καθημερινά έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και την καλύτερη δυνατή ψυχαγωγία, στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.



Μέσα από αυτή τη διαρκή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, έχουμε τη δυνατότητα να κινητοποιούμε την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο για να προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη. Ο Τηλεμαραθώνιος απέδειξε τη δύναμη αυτής της σχέσης και της συλλογικής προσφοράς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους δωρητές που στάθηκαν στο πλευρό μας. Ο ΑΝΤ1 δεν θα σταματήσει ποτέ να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους συνανθρώπους μας και κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή τους».

Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος του Ομίλου Antenna), Γιώργος Περιστέρης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη και παρουσιαστές του ΑΝΤ1, που είχαν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του Τηλεμαραθωνίου, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Χατζηνικολάου, που συντόνισε τη βραδιά, και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κεντρικός παρουσιαστής του Τηλεμαραθωνίου.



Το «παρών» έδωσαν, επίσης, η Φωτεινή Γεωργίου, η Σία Κοσιώνη, ο Πέτρος Κουσουλός, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ρίτσα Μπιζόγλη, ο Άκης Παυλόπουλος, η Μαρία Σαράφογλου, η Φαίη Σκορδά, ο Σπύρος Σούλης και ο Βασίλης Χιώτης.

Νίκος Χατζηνικολάου

Τα έσοδα του Τηλεμαραθωνίου στηρίζουν σημαντικές δράσεις για την υγεία, τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των Παιδικών Χωριών SOS σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Βάρη, η εκπλήρωση περισσότερων από 65 ευχών παιδιών μέσω του Make-A-Wish Ελλάδος, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των τεσσάρων Σπιτιών Φιλοξενίας της Φλόγας, η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και, μέσω του ΔΕΣΜΟΥ, για παιδιατρικά τμήματα σε Λάρισα, Πάτρα και Κεφαλονιά, καθώς και η ενίσχυση του πανελλαδικού Δικτύου Μονάδων για την Ασφάλεια των Παιδιών και της κινητής ομάδας άμεσης παρέμβασης του ΕΛΙΖΑ.