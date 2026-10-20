Μια συνέντευξη στην οποία μίλησε για τη ζωή της αλλά και για την καριέρα της έδωσε η δημοσιογράφος, Αναστασία Γιάμαλη. Όπως τόνισε δεν θα έπαιρνε ποτέ συνέντευξη στον Ηλία Κασιδιάρη, ενώ σχολίασε την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και είπε πως για την ίδια «η δημοσιογραφία είναι ο έλεγχος της εξουσίας».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!» και εξήγησε: «Προσπαθούμε πολύ να παραμείνουμε στα σπίτια του κόσμου, κυρίως τα μεγάλα γεγονότα, και να βάλουμε την ενημέρωση και στο απόγευμα του σαββατοκύριακου. Έχω ξαναπεί ότι σέβομαι και τιμώ τη Ναταλία. Δεν συγκρίνεται η πορεία μας, ούτε το περιεχόμενο των δύο εκπομπών. Κάνει κάτι πολύ καθαρό, πολύ συγκεκριμένο και πολύ αξιοπρεπές και αξιόλογο όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς κάνουμε ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο. Αλίμονο αν προσπαθούσα εγώ να γίνω Ναταλία. Και αλίμονο αν η Ναταλία κοιτούσε τι αποκάλυψη θα κάνουμε εμείς. Θα έπρεπε να αλλάξουμε κι οι δύο αυτό που είμαστε. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να κάνω συνέντευξη στη Ναταλία. Έχουμε συνυπάρξει στο παρελθόν», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

«Ως άνθρωπος που χάνει τα τρία πλέον χρόνια τα σαββατοκύριακά του, θα μου άρεσε να υπάρχει και αυτή η εναλλακτική (του πρωινού). Βλέπω σε καθημερινή βάση σχεδόν τα πάντα και αν δεν τα δω φροντίζω να τα δω στο replay. Είναι πολύ ευχάριστο που υπάρχουν γυναίκες στο τιμόνι εκπομπών και δελτίων. Δεν αρκεί αυτό για να πούμε ότι έχει κατακτηθεί η ισότητα» επεσήμανε.

«Δεν θεωρώ ότι έχω να πω κάτι με τους δολοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα»

Σε ερώτηση αναφορικά με το εάν θα έκανε συνέντευξη ποτέ με τον Ηλία Κασιδιάρη η Αναστασία Γιάμαλη απάντησε κατηγορηματικά όχι και εξήγησε: «Δεν θεωρώ ότι έχω να πω κάτι με καταδικασμένους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Δεν θεωρώ ότι έχω να πω κάτι με τους δολοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους και δεν ανήκω σε εκείνη την κατηγορία που λέει ότι πρέπει να τους δίνει βήμα. Ούτε καλημέρα».

Κάνοντας ειδική αναφορά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε: «Είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να κοιτάνε το δάσος και όχι το δέντρο. Ναι, στο συγκεκριμένο κρατητήριο συνέβαιναν πολλές παρανομίες. Μάλλον προκάλεσαν και προβλήματα σε άλλους ανθρώπους, τα οποία δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν με νοιάζει τίνος αρμοδιότητα είναι. Φτιάχτε κι άλλο σύστημα. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι “πάμε και όπου βγει”».

«Φοβάμαι κάθε μέρα. Για εμένα δημοσιογραφία είναι ο έλεγχος της εξουσίας. Της εκάστοτε εξουσίας. Όποιος και να έρθει αύριο. Σήμερα είναι ο Μητσοτάκης, αύριο μπορεί να είναι ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Κουτσούμπας. Θα έχω περισσότερες απαιτήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα είμαι περισσότερο αυστηρή. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει την ανατροπή στο υπάρχον καθεστώς ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον κόσμο που ασφυκτιά με αυτή την κατάσταση. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Είναι εκεί έξω. Θα τον πείσει ο Τσίπρας, θα τον πείσει ο Ανδρουλάκης, θα τον πείσει ο Κουτσούμπας, η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Σακελλαρίδης; Δεν ξέρω να το πω. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα ρεύμα. Είναι στο χέρι του να κατανοήσει ακριβώς τι έχει ανάγκη ο κόσμος και στο χέρι και όλων των υπολοίπων, και να μπορέσουν να το εκφράσουν. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Μπορεί να μη μπορεί κάποιος να το εκφράσει μόνος του» είπε.

Αναφερόμενη στη Μαρία Καρυστιανού είπε: «Είναι εντυπωσιακό το πώς συγκεκριμένοι υπουργοί της κυβέρνησης επιλέγουν να κουμπώσουν για να απονομιμοποιήσουν τις διεκδικήσεις και τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για δικαίωση, να το κουμπώσουν σε οτιδήποτε ώστε να ξηλώσουν το πουλόβερ της αξιοπιστίας των συγγενών των θυμάτων. Προσπαθούν λοιπόν να μας βάλουν όλους σε ένα τρυπάκι να προσέχουμε τα λόγια μας επειδή μπορεί να έκανε ή να μην έκανε ένα φάουλ η Καρυστιανού, ο Ρούτσι, ο Ασλανίδης, ο Πλακιάς. Δεν περνάει αυτό».

«Δεν με ψάχνει και κανένας να βγω. Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Περιστοιχίζομαι από ανθρώπους που τους έχω επιλέξει, τους αγαπώ, με αγαπάνε και με στηρίζουν. Αντίστοιχα και η οικογένειά μου. Και έτσι πορεύομαι. Προσπαθώ να τους βλέπω στον ελεύθερό μου χρόνο. Δεν έχω παράπονο από το φλερτ. Ο έρωτας παίζει τον ίδιο ρόλο που παίζει και η φιλία και οι καλές επαγγελματικές σχέσεις. Δεν, δεν θεωρώ ότι είναι κάποια έτσι ζωοδόχος δύναμη. Για εμένα είναι πολλά τα κουτάκια και θέλω όλα τα κουτάκια να είναι γεμάτα και τα μετράω το ίδιο» δήλωσε κλείνοντας.