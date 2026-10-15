Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «FOR YOU», μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή για όλη την οικογένεια που στις «σελίδες» της θα κυριαρχούν οι δυνατές ιστορίες, αλλά και όσα συζητάμε, μοιραζόμαστε και ζούμε καθημερινά.

Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50 και κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την αμεσότητα, την εμπειρία και τον αυθορμητισμό της, η Φαίη Σκορδά θα βρίσκεται ξανά εκεί όπου αγαπά περισσότερο: δίπλα στους τηλεθεατές, δίνοντας χώρο στους ανθρώπους, τις εμπειρίες και τις διαφορετικές απόψεις τους.

Στο «FOR YOU», η καθημερινότητα θα δίνει την αφορμή και η Φαίη και η ομάδα της θα βάζουν στο επίκεντρο της συζήτησης θέματα που αφορούν την κοινωνία, την οικογένεια, τα παιδιά, τις σχέσεις, την υγεία και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι πίσω από τις ιστορίες θα μιλούν για τις εμπειρίες τους, ενώ ειδικοί θα εξηγούν, θα απαντούν σε ερωτήματα και θα προσφέρουν πρακτικές συμβουλές.



Με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, το «FOR YOU» θα συναντά Έλληνες που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων και πρόσωπα με ξεχωριστές διαδρομές ζωής.

Η ελληνική και διεθνής showbiz, το τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θέματα ευεξίας, μακροζωίας, ομορφιάς και διατροφής, αλλά και μία Weekend Ατζέντα, με προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, όλα θα έχουν μία ξεχωριστή θέση στο «FOR YOU». Δίπλα στη Φαίη θα βρίσκεται και μια δυνατή ομάδα με χημεία, σύγχρονη ματιά και άποψη.



Ο Άρης Καβατζίκης θα συναντά ξεχωριστούς ανθρώπους και θα μας χαρίζει ουσιαστικές συζητήσεις, ενώ παράλληλα, θα ανοίγει και ένα παράθυρο στον κόσμο, μεταφέροντας τις πιο ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, με χιούμορ και θετική ενέργεια, θα σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα δίνει ξεχωριστό χρώμα στην παρέα. Η Δέσποινα Τσόκου θα μας κρατά ενήμερους για όσα συζητιούνται και απασχολούν την καθημερινότητά μας, προσεγγίζοντάς τα με αμεσότητα και ουσία.

Ο Δημήτρης Μπάρμπας, ο αγαπημένος Mr Music, θα δίνει κάθε εβδομάδα τον δικό του ρυθμό, συνδέοντας τη μουσική με την επικαιρότητα και φέρνοντας στο προσκήνιο πρόσωπα, τραγούδια και ιστορίες που κάτι έχουν να μας πουν. Η Νάνσυ Νικολαΐδου, πάντα με τη δική της ξεχωριστή ματιά, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ, μεταφέροντας ειδήσεις και νέα από τον χώρο του lifestyle και της κοινωνίας.



Και επειδή τα Σαββατοκύριακα έχουν άλλη γεύση όταν μαγειρεύουμε για όσους αγαπάμε, ο chef Γιώργος Τσούλης θα μας υποδέχεται στην κουζίνα του «FOR YOU». Θα ετοιμάζει εύκολες, πρωτότυπες και λαχταριστές συνταγές για το οικογενειακό τραπέζι και θα μοιράζεται έξυπνα tips και μικρά μυστικά που κάνουν τη μαγειρική πιο απλή και απολαυστική.