Απόψε, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τους νέους παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα», τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

Το δίδυμο της πρωινής ενημέρωσης του ΑΝΤ1 «σπάει» τα πρωτόκολλα, αφήνοντας πίσω του το αυστηρό πολιτικό προφίλ σε μία συζήτηση με ευχάριστες εκπλήξεις. Για πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια στη δημοσιογραφία, ο Βασίλης Χιώτης δίνει την πρώτη, αλλά και τελευταία όπως δηλώνει, τηλεοπτική συνέντευξη, ενώ ζητάει από τον κόσμο να τους κρίνει για το περιεχόμενο της εκπομπής και όχι για οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη, ο Άκης Παυλόπουλος αυτοσαρκάζεται για τη δυσκολία του να προφέρει το γράμμα «ρο», αλλά και συγκλονίζει αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές περιόδους, που η οικογένειά του δεχόταν ακραίες απειλές. Τέλος, ο Γρηγόρης τους υποβάλλει σε ένα ξεκαρδιστικό τεστ αναγνώρισης των πιο viral προσώπων του πλανήτη, δοκιμάζοντας τις αντοχές τους στο… «χάσμα των γενεών»!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Τάκη Ζαχαράτο. Ο μοναδικός σόουμαν ανοίγει την καρδιά του και θυμάται με συγκίνηση τον καλό του φίλο, Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας με μάτια βουρκωμένα το σοκ της απώλειας, που ακόμα του φαίνεται σαν ένα κακό όνειρο. Παράλληλα, ο Τάκης Ζαχαράτος μιλάει για τον μεγάλο έρωτά του με τη δουλειά, ένα πάθος που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει κανένας άνθρωπος στην προσωπική του ζωή. Εκφράζει δημόσια το παράπονό του και αναρωτιέται γιατί δεν έχει δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις, ψάχνοντας να βρει μήπως κάνει κάπου λάθος, ενώ δηλώνει πως θα τρελαινόταν να παρουσιάσει ένα ψυχαγωγικό πρωινό με χιούμορ. Αποκαλύπτει επίσης πώς, αν έπρεπε να δώσει ο ίδιος μία ιδιότητα στον εαυτό του, αυτή θα ήταν σίγουρα «Μαραθωνοδρόμος». Επιπλέον, αναφέρεται με ενθουσιασμό στο νέο του θεατρικό βήμα να ενσαρκώσει τη θρυλική «Δεσποινίς Μαργαρίτα», ένα έργο σύμβολο εξουσίας που τον άγγιξε βαθιά. Τέλος, ο αγαπημένος καλλιτέχνης αποκαλύπτει τον τίτλο του καινούργιου του βιβλίου, το οποίο περιλαμβάνει έξυπνα μυστικά για να ξεπερνάμε τα προσωπικά μας αδιέξοδα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο «The 2Night Show» και τον ανατρεπτικό Jimmy Sion. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης θυμάται τα πρώτα του βήματα, όταν ακόμη ως μαθητής σχολείου 15 ετών είπε ψέματα για την ηλικία του για να τον επιλέξουν στο σόου του Τάκη Ζαχαράτου. Στα 16 του χρόνια βρέθηκε να ανοίγει το πρόγραμμα για τον Νίκο Οικονομόπουλο, ενώ λίγο αργότερα η συμμετοχή του στο «Greek Idol» τον έφερε για πρώτη φορά στο επίκεντρο. Ο ίδιος δηλώνει ότι ζούμε πλέον στην εποχή της εικόνας και η φωνή δεν έχει πάντα την πρώτη σημασία. Παράλληλα, παραδέχεται ότι η μεγάλη προβολή του «House of Fame» τον βοήθησε πάρα πολύ στην πορεία του. Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιλέγει να δουλεύει κυρίως στο εξωτερικό και αποκαλύπτει ότι υπέβαλε επίσημα τη συμμετοχή του για τη φετινή Eurovision. Τέλος, ο εκρηκτικός performer ξεσηκώνει το πλατό της εκπομπής, τραγουδώντας και χορεύοντας τις μεγάλες του επιτυχίες.

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 13 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.