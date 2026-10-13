Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο όπου η επιστροφή της Λευκής έχει αρχίσει να ξυπνά μυστικά που έμεναν θαμμένα για χρόνια.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Κρίνο & Αγκάθι!

Ο Στέλιος αναγνωρίζει τη Λευκή στο εργοστάσιο των Αρβανιταίων, όμως εκείνη, διαλυμένη και οργισμένη, τον απαρνιέται και του λέει πως είναι η γυναίκα του Μάρκου. Η συνάντηση τον συντρίβει, ενώ μέσα από αναμνήσεις αποκαλύπτεται πώς ο ίδιος αναγκάστηκε χρόνια πριν να την αφήσει στο ορφανοτροφείο ως Ελένη Πολυκάρπου.

Ο Μάρκος καταλαβαίνει πως η Μαριγώ έχει στείλει τον Μήτρο να ψάξει την αλήθεια για τη Λευκή και τρέχει να προλάβει το κακό. Ο Μήτρος, όμως, έχοντας στα χέρια του πια το γράμμα της Λευκής με το πραγματικό όνομά της, ήδη φέρνει τη Γωγώ στον Γεροδήμο ως μάρτυρα εναντίον της.

Παράλληλα, η Λεμονιά αφήνει τα παλιά γράμματά της σε έμπιστα χέρια, ενώ στο σπίτι του Σκλίβα επιστρέφει η σορός του πατέρα του για την κηδεία.

Κι ενώ ο Στέλιος συγκρούεται με τη Δέσποινα και μαθαίνει πως η Λευκή γύρισε για να εκδικηθεί τον Ηλία, ο Μάρκος πληροφορείται από τη Ρηνιώ πως ο Μήτρος ξέρει την ταυτότητα της γυναίκας του και τρέχει στη χωροφυλακή για να τον σταματήσει. Όμως, η Μαριγώ βρίσκει το τηλεγράφημα, που είχε προλάβει να στείλει ο Μήτρος, και διαβάζει πως η Ελένη είναι η Λευκή Δρογούτη…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE