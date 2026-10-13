Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 21.00, νέα τρικυμία περιμένει την οικογένεια Αντωνιάδη.

Ο Φίλιππος είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Έρικα με τον αστυνόμο να πασχίζει να ανακαλύψει την αλήθεια. Παράλληλα, η Νικολέτα αμφιβάλλει για τον Πέτρο, ενώ η Εύα σκέφτεται συνέχεια τον Άγγελο.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μπλε Ώρες

Η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) κάνει σκηνή ζηλοτυπίας για το σημάδι από το κραγιόν στο πουκάμισο του Πέτρου (Γιάννης Ποιμενίδης) και παραμένει καχύποπτη. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) με τον Γιάννη (Πάνος Μπακανδρέας) πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά, προκειμένου να βρουν το φονικό όπλο και τον ένοχο πίσω από τη δολοφονία της Έρικα (Έλενα Σάββα), όμως από τις ανακρίσεις δεν βγάζουν κάποιο συμπέρασμα.

Την ίδια ώρα, η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) ενημερώνεται για το συμβάν κι αποφασίζει να πάει στη

Σκιάθο προκειμένου να βρεθεί ένα βήμα μπροστά από τα γεγονότα. Στο νησί καταφθάνουν κι η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) με τον Πέτρο και τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης), με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) να συνιστά ψυχραιμία.

Ο Ανδρέας (Κώστας Αποστολάκης) , μετά την απόρριψη της Ελένης (Βάνα Μπάρμπα), φεύγει από το Πήλιο, αλλά η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη) αποφασίζει να παραμείνει για λίγες μέρες ακόμα. Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) έχει διαρκώς το μυαλό της στον Άγγελο κι αυτή η αφηρημάδα την οδηγεί σε λάθη. Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) με την καθοδήγηση της Κορίνας, καταφέρνει να κερδίσει την εκτίμηση του Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης) στα εργασιακά.

Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) κι η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) βγαίνουν μια βόλτα στο δάσος, αλλά εκεί η Βάσια θα θυμηθεί τον Αλέκο. Ο Σταύρος διατάσσει έρευνα στα δωμάτια των ενοίκων και στα αυτοκίνητά τους. Οι ισορροπίες θα ανατραπούν όταν εντοπίζεται το φονικό όπλο στο ντουλαπάκι του οχήματος του Φίλιππου…

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το trailer: