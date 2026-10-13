Ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια θεάσεις στα έξι επεισόδιά της στην πλατφόρμα του ERTFLIX, η «Μεγάλη Χίμαιρα» διευρύνει τη διεθνή της απήχηση μέσα από σημαντικές συμφωνίες προβολής στο εξωτερικό.

Η τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση εξασφάλισε ήδη την παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Global Series Network (GSN) για το Walter Presents, στην Αυστραλία μέσω του SBS, στην Ιταλία μέσω του RAI, στην Ισπανία μέσω του RTVE, στην Ισλανδία μέσω του RÚV και στο Ισραήλ μέσω του HOT, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για περαιτέρω αγορές. Ως συμπαραγωγός της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής που πραγματοποιήθηκε στη χώρα, η ΕΡΤ στηρίζει έμπρακτα την ελληνική μυθοπλασία και την εξωστρέφειά της.

Η πλοκή, οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του 1953, η «Μεγάλη Χίμαιρα» μεταφέρει τον θεατή στη δεκαετία του 1930, παρακολουθώντας την ιστορία της Μαρίνας, μιας νεαρής Ιταλίδας που μετακομίζει στη Σύρο μετά τον γάμο της με τον Έλληνα πλοιοκτήτη Γιάννη. Η δραματική εξέλιξη πυροδοτείται όταν η ίδια ερωτεύεται τον αδελφό του, Μηνά, ερχόμενη αντιμέτωπη με τις συνέπειες των επιλογών της.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μαρίνας συναντάμε τη Fotini Peluso, ενώ τους δύο αδελφούς ενσαρκώνουν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο Δημήτρης Κίτσος. Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη υποδύεται τη μητέρα τους, Ρεΐζαινα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης, υποψήφιος για Καλύτερη Σκηνοθεσία στα Seoul International Drama Awards 2026, ενώ το σενάριο ανήκει στον Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, την ιταλική Mompracem και την Boo Productions, με τη γερμανική Beta Film να διαχειρίζεται τη διεθνή διανομή.