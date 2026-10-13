Ο Χρήστος ήρθε στο Cash or Trash για να ζήσει στο έπακρο την εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας! Ο Θάνος Λούδος εντυπωσιάζεται από το καλοσυντηρημένο αντικείμενο του πωλητή από το Πόρτο Ράφτη. Η διαδικασία της εκτίμησης είναι άκρως διασκεδαστική, όμως τι θα συμβεί όταν η δημοπρασία μεταφερθεί στο δωμάτιο των αγοραστών;

Στο top 10 των υψηλότερων εκτιμήσεων του Cash οr Trash μπαίνει το αντικείμενο του Πάνου, ο οποίος ταξίδεψε από τη Μυτιλήνη προκειμένου να δημοπρατήσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του παγκοσμίου φήμης οίκου ωρολογοποιίας Rolex.

Οι προσφορές διαδέχονται η μία την άλλη, όμως η επιμονή μίας μόνο αγοράστριας, σε συνδυασμό με μια προσφορά στα τυφλά, οδηγούν τη δημοπρασία σε επίπεδα που κόβουν την ανάσα!

Τα ογκώδη αντικείμενα έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι μπορούν να εκπλήσσουν, να μαγεύουν, αλλά και να πυροδοτούν έναν έντονο, υπόγειο ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγοραστές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το ζευγάρι «θεοτήτων» της Συραΐνας, που παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Μια διαφωνία μεταξύ των αγοραστών ανεβάζει απρόσμενα την ένταση, προμηνύοντας μια δημοπρασία γεμάτη ανατροπές!