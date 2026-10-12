Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε στο πλατό του «The Voice» ο 45χρονος Δήμος Ζορμπάς, ο οποίος πέρασε τα blind auditions την τελευταία στιγμή.

Στο βίντεο παρουσίασής του, ο 45χρονος που είναι πατέρας τριών κοριτσιών ανέφερε πως «το 2022 έχασα τη γυναίκα μου. Η ζωή από τότε είναι πολύ δύσκολη, αλλά αυτό μας κάνει περισσότερο δυνατούς, με το κεφάλι ψηλά να συνεχίζουμε και να ευχόμαστε η μαμά μας να μας βλέπει από ψηλά και να είναι υπερήφανη για εμάς».

«Τα κορίτσια μου είναι όλη μου η ζωή, χωρίς αυτά δεν θα ήμουν εδώ. Θέλω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να δείξω στα κορίτσια μου ότι δεν το βάζουμε ποτέ κάτω», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως εξομολογήθηκε ο Δήμος Ζορμπάς, «δεν έχω μουσικές γνώσεις, δεν έχω μουσική παιδεία, μου αρέσει να τραγουδάω σε συνοικιακά μαγαζιά. Προσπαθώ να τραγουδήσω πόνο σαν τον Στέλιο Καζαντζίδη».

Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ και ερμήνευσε το τραγούδι «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» του Βασίλη Καρρά.

Τελικά, ο coach που γύρισε την καρέκλα, αν και τελευταία στιγμή, ήταν ο Πάνος Μουζουράκης. «Μου άρεσε η διαύγεια της φωνής σου και θεώρησα ότι θα ήταν άδικο να μην σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία», σημείωσε.

Προτού κατέβει από τη σκηνή του «The Voice», ο Δήμος Ζορμπάς ζήτησε «μια διπλή χάρη γιατί είναι δίδυμες οι δύο από τις κόρες μου και θέλουν να γνωρίσουν τον Χρήστο Μάστορα». Τότε, ο Γιώργος Λιανός ανέβασε στη σκηνή τα δύο κορίτσια, τα οποία υποδέχθηκαν θερμά όλοι οι coaches.