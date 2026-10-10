Ο Τάκης-Σπύρος και η Σούλα-Βαλέρια δηλαδή ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη – ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην τηλεόραση, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 22:30 με νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΣΚΑΪ, «Τότε και τώρα».

Το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, σε μια exclusive avant premiere, οι νέες περιπέτειες των ηρώων χάρισαν άφθονο γέλιο σε όλους όσοι παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο της σειράς, στο bar ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ στο Γκάζι.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ηθοποιοί-guests της σειράς, στελέχη του ΣΚΑΪ, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του Τύπου και φίλοι απόλαυσαν το αγαπημένο δίδυμο σε «Κρίση Μέσης Ηλικίας».

Λίγο πριν από την προβολή, η Chief Content Officer του ΣΚΑΪ, Άλκηστις Μαραγκουδάκη, οι πρωταγωνιστές Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας, η σκηνοθέτις Λίζα Αποστολοπούλου, ο παραγωγός Τάσος Παναγιώταρης και ο executive producer Παναγιώτης Καραμήτσος μίλησαν για τη νέα σεζόν, αλλά και για τη μεγάλη πρόκληση που αποτελεί η κωμωδία στην ελληνική τηλεόραση. Οι συντελεστές του «Τότε και Τώρα» έχουν δημιουργήσει μια ομάδα με ξεχωριστή δυναμική, που βρίσκει τον ρυθμό της, όχι μόνο μέσα από το σενάριο, αλλά και μέσα από τους αυθόρμητους και ανατρεπτικούς αυτοσχεδιασμούς.

Στη νέα σεζόν, οι ιστορίες συνδέουν τα 80’s με το σήμερα, δημιουργώντας ένα απολαυστικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές, με κοινό παρονομαστή τις ανθρώπινες σχέσεις, τις συνήθειες, τις αναμνήσεις και, φυσικά, το χιούμορ. Παράλληλα, σημαντική θέση στη σειρά έχουν και οι guest εμφανίσεις αξιόλογων ηθοποιών, οι οποίοι ενισχύουν ακόμη περισσότερο το καστ και προσθέτουν νέες, ανατρεπτικές διαστάσεις στις ιστορίες.

Μετά την προβολή, η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική και χορό με 80’s διάθεση από όλους!