Ένα σπίτι των ονείρων, απειλητικά γράμματα και μια μεσίτρια που δύσκολα θα εμπιστευόσουν για την επόμενη αγορά σου. Η Τζένιφερ Κούλιτζ επιστρέφει στη δεύτερη σεζόν του «The Watcher» στο Netflix, ξαναπιάνοντας τον ρόλο της Κάρεν Κάλχουν, η οποία απέδειξε στον πρώτο κύκλο ότι το χαμόγελο δεν αποτελεί εγγύηση καλών προθέσεων.

Τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα του 2022, η σειρά των Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν βρίσκεται ξανά σε παραγωγή. Μαζί με την Κούλιτζ επιστρέφουν η Ναόμι Γουότς και ο Μπόμπι Καναβάλε, ενώ στο καστ παραμένουν η Μάργκο Μαρτιντέιλ και η Ίζαμπελ Γκράβιτ. Το Netflix επιβεβαιώνει ότι η συνέχεια θα ακολουθήσει την οικογένεια Μπράνοκ μετά το αμφίσημο φινάλε της πρώτης σεζόν.

Η Κούλιτζ ήθελε να δει την Κάρεν να βρίσκει τον δάσκαλό της

Η επιστροφή της ηθοποιού έχει και μια απολαυστική εκκρεμότητα: η ίδια είχε ζητήσει από νωρίς να υπάρξουν συνέπειες για την ηρωίδα της.

Τον Οκτώβριο του 2022, σε εκδήλωση με συντελεστές της σειράς, η Κούλιτζ είχε δηλώσει ότι «η Κάρεν πρέπει να τιμωρηθεί», όπως είχε καταγράψει το Entertainment Weekly. Θεωρούσε, άλλωστε, ότι η μεσίτρια είχε γλιτώσει πολλά. Η δήλωση αφορούσε όσα θα ήθελε να συμβούν σε έναν επόμενο κύκλο, όχι κάποια αποκάλυψη για το σενάριο που ετοιμάζεται τώρα.

Για τους θεατές, πάντως, αυτή είναι ήδη μια καλή αφορμή να περιμένουν την επιστροφή της: θα συνεχίσει η Κάρεν να κινεί τα νήματα ή θα βρεθεί αυτή τη φορά στη δύσκολη θέση;

Το σπίτι ήταν ονειρεμένο – μέχρι να φτάσει η αλληλογραφία

Το «The Watcher» ξεκινά από μια επιθυμία απολύτως αναγνωρίσιμη: μια οικογένεια αγοράζει το σπίτι στο οποίο θέλει να χτίσει τη νέα της ζωή. Σύντομα, όμως, καταφθάνουν γράμματα από έναν άγνωστο που υπογράφει ως «Ο Παρατηρητής». Η ασφάλεια του σπιτιού καταρρέει και κάθε γείτονας μοιάζει πιθανός ύποπτος.

Η σειρά αντλεί έμπνευση από πραγματική υπόθεση, την οποία παρουσίασε ο δημοσιογράφος Ριβς Γουίντμαν σε άρθρο του στο New York Magazine τον Νοέμβριο του 2018. Δεν αποτελεί πιστή αναπαράσταση των γεγονότων, αλλά μεταφέρει στην οθόνη τον πυρήνα του εφιάλτη: την αίσθηση ότι κάποιος παρακολουθεί τη ζωή σου χωρίς να μπορείς να τον εντοπίσεις.

Η πραγματική υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, όπως επισημαίνει το Netflix. Αυτό, βέβαια, δεν προδικάζει τις απαντήσεις που ενδέχεται να δώσει η μυθοπλασία στη συνέχεια.

Πέντε εβδομάδες στο Top 10 και μια επιστροφή με προσδοκίες

Ο πρώτος κύκλος είχε συγκεντρώσει περίπου 125 εκατομμύρια ώρες θέασης την πρώτη εβδομάδα προβολής του και 148 εκατομμύρια τη δεύτερη, σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παρέμεινε για πέντε εβδομάδες στο παγκόσμιο Top 10 των αγγλόφωνων σειρών του Netflix, ενώ μπήκε στις δέκα δημοφιλέστερες σειρές σε περισσότερες από 90 χώρες.

Η επιστροφή των βασικών πρωταγωνιστών δίνει στη δεύτερη σεζόν κάτι περισσότερο από έναν γνώριμο τίτλο: ξαναφέρνει τις σχέσεις, τις υποψίες και τους ανοιχτούς λογαριασμούς που κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον. Το στοίχημα τώρα είναι να δώσει στην ιστορία λόγο να συνεχιστεί. Γιατί στο «The Watcher» το πιο ανησυχητικό δεν ήταν ποτέ μόνο ποιος έστελνε τα γράμματα, αλλά πόσο εύκολα ένα σπίτι μπορούσε να πάψει να είναι καταφύγιο.