Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 21.00, Άγγελος και Πέτρος μαθαίνουν για την ύπαρξη του τρίτου παιδιού και ο καθένας αντιδρά διαφορετικά. Η Εύα βασανίζεται από το ψέμα που είπε στον Άγγελο, ενώ η παράνομη σχέση Ολυμπίας και Πέτρου κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

Στα όριά της είναι η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), αφού το ψέμα που αναγκάστηκε να πει στον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) τη βασανίζει αφόρητα, με τα συναισθήματά της για εκείνον να την κυριεύουν. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη), μετά την εξομολόγησή της στον παπά, νιώθει την ψυχή της να ξαλαφρώνει, ενώ ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) έρχεται όλο και πιο κοντά της.

Οι δυο τους συνδέονται πλέον από έναν κοινό πόνο και μια πληγή που δεν λέει να κλείσει, με τη σχέση τους να παίρνει μια απρόσμενα βαθιά και επικίνδυνη τροπή. Η δεύτερη συνάντηση της Εύας με τη Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη) είναι εξίσου επεισοδιακή με την πρώτη, αφού δεν λείπουν οι αιχμές και τα ξεσπάσματα διαδέχονται το ένα το άλλο.

Μια μεγάλη ανατροπή έρχεται, όταν ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) και η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) αποκαλύπτουν στα παιδιά τους πως υπάρχει ακόμη ένας αδερφός εκεί έξω… και πως πιστεύουν ότι επιτέλους τον εντόπισαν. Η αποκάλυψη πέφτει σαν κεραυνός, αλλά οι αντιδράσεις είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.

Άλλοι γεμίζουν ελπίδα κι άλλοι δυσπιστία και φόβο για όσα μπορεί να ακολουθήσουν. Η παρακολούθηση της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) συνεχίζεται, αυτή τη φορά όμως ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) βλέπει κάτι που τον αφήνει άφωνο. Οι υποψίες μετατρέπονται σε βεβαιότητα κι ένα νέο σκάνδαλο είναι έτοιμο να σκάσει, απειλώντας να διαλύσει ζωές.

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

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